Terremoto oggi, lunedì 13 luglio 2020, in provincia di Udine

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi, lunedì 13 luglio 2020, a Forni di Sotto, in provincia di Udine e non Belluno come erroneamente riferito in un primo momento. Il sisma è stato registrato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 14,06, con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 46.33, 12.64 ad una profondità di 9 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Tutte le scosse registrate nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio

Il sisma in un primo momento era stato localizzato in provincia di Belluno, in Veneto, ma l’Ingv ha successivamente rettificato, localizzando il terremoto in provincia di Udine e, di conseguenza, nel Friuli-Venezia Giulia. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Subito dopo il sisma diverse persone hanno proposto la loro testimonianza sui social. A parte il forte spavento, però, fortunatamente non sembrerebbero esserci stati danni né feriti.

Notizia in aggiornamento

