Terremoto oggi provincia di Terni 6 dicembre 2023: magnitudo ed epicentro

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, ad Allerona, in provincia di Terni: la magnitudo, secondo Ingv, è stata di 3.6.

Il sisma è stato registrato alle ore 21,06 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7960, 12.0130 ad una profondità di 11 km.

Secondo le prime testimonianze su X, il terremoto si è sentito in diverse zone limitrofe, ma, a parte lo spavento, non sembrerebbe fortunatamente aver provocato danni a persone o cose.

“A Perugia tutto sotto controllo, la scossa di terremoto è stata breve e flebile e parecchie persone non l’hanno nemmeno avvertita (io purtroppo sì), a Terni invece credo che sia stata forte visto che l’epicentro dovrebbe essere da quelle parti” è una delle testimonianze che si leggono sui social.

E ancora: “Sentito un grande boato e il lampadario si è mosso zona Castiglione in Teverina (provincia di Viterbo ndr.)”. Il sisma, a quando si apprende, è stato in diverse zone dell’Umbria, del Lazio e anche in alcune aree della Toscana.