Alle ore 14,00 di oggi, venerdì 28 agosto 2020, è stata avvertita una scossa di terremoto nella zona di Roma. Secondo i dati forniti dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa è stata registrata alle 14,00 in punto: magnitudo compresa 3,0, epicentro localizzato in provincia di Roma, precisamente a 3 chilometri dal Comune di Lariano, nella zona dei castelli romani.

Sui social network moti utenti stanno segnalando di aver avvertito distintamente una “forte scossa” di terremoto. Al momento non si segnalano danni a persone e cose ma qualche rallentamento sulla rete del trasporto pubblico di Atac, in particolare sulla linea C della metropolitana di Roma.

#info #atac – metro C: circolazione con forti rallentamenti per verifiche tecniche in seguito a terremoto. Seguono aggiornamenti #Roma https://t.co/2c4e2EHt3g — infoatac (@InfoAtac) August 28, 2020

Notizia in aggiornamento

