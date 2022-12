Terremoto oggi Roma: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI ROMA – Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) con epicentro a 3 chilometri a Sud Est di Guidonia Montecelio (in provincia di Roma) oggi, venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 16:35 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9840, 12.7560 ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita da diversi cittadini, in particolare in zona Guidonia, che hanno segnalato il sisma sui social network, in primis Twitter. Secondo le prime informazioni, non sono segnalati danni a cose o persone. Seguono aggiornamenti…