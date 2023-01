Terremoto oggi Roma: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

Una scossa di terremoto, con una magnitudo di 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di Roma. Lo comunica l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. L’epicentro è stato localizzato 3 km a sudest di Guidonia Montecelio, a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana.

Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco.