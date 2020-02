Terremoto oggi Reggio Emilia 22 febbraio 2020: magnitudo ed epicentro | Ultime news

TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuta oggi, sabato 22 febbraio 2020, con epicentro nella zona di Correggio (comune in provincia di Reggio Emilia) alle ore 14:31:31 con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44.77, 10.78 ad una profondità di 6 chilometri.

La scossa, confermata dall’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è stata avvertita dalla popolazione di diversi comuni dell’Emilia Romagna. Tanta la paura con diverse persone che hanno deciso di scendere in strada. In molti poi hanno segnalato l’evento sismico sui vari social network.

Per il momento non sono segnalati danni a cose o persone.

Non è la prima volta che in Emilia Romagna si registra una scossa di terremoto. L’area, d’altronde, è nota per essere una zona ad alta pericolosità sismica, in particolar modo in alcuni comuni.