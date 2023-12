Terremoto oggi in provincia di Reggio Calabria 20 dicembre 2023

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, a Samo, in provincia di Reggio Calabria.

La scossa è stata registrata alle ore 7,49 dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0490, 16.0560 ad una profondità di 14 km.

Il sisma è stato avvertito in diverse zone in provincia di Reggio Calabria, ma, secondo le prime informazioni, non dovrebbe aver fortunatamente provocato danni a persone o cose.

Sono in corso, comunque, le verifiche dei vigili del fuoco per controllare eventuali danni agli edifici.