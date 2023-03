Terremoto oggi Perugia: epicentro, magnitudo e ultime notizie

TERREMOTO OGGI PERUGIA – Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi pomeriggio, 9 marzo 2023, alle ore 16.05 nella zona di Perugia, e in generale in gran parte dell’Umbria, come segnalato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’epicentro del sisma è stato individuato a 5 chilometri a est di Umbertide, in provincia di Perugia, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2970, 12.3890 ad una profondità di 10 chilometri. Molte le persone che lo hanno prontamente segnalato sui social, raccontando di una scossa molto forte e ben distinguibile, avvertita in gran parte del centro Italia.

Per il momento non si segnalano danni rilevanti. Lo rende noto la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Perugia. Ai centralini sono arrivate diverse richieste di informazioni ma per ora nessuna richiesta di intervento. Non risultano persone coinvolte, si segnala qualche piccolo crollo “legato ad edifici fatiscenti”. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide.

“A seguito dell’evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4.4, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile”. Lo rende noto lo stesso dipartimento della Protezione civile.

Non si segnalano al momento emergenze in provincia di Perugia. Lo rende noto la Regione, dopo che la presidente Donatella Tesei ha avuto un primo contatto con i vertici della Protezione civile che sta monitorando la situazione. Sospesa per precauzione la circolazione dei treni sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma nella zona di Umbertide. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea.

In aggiornamento