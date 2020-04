Terremoto oggi Pavia domenica 19 aprile: scossa avvertita anche a Milano, Novara, Bergamo e Genova

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 19 aprile, in provincia di Pavia: il sisma, la cui magnitudo è stata di 3.7, è stato avvertito in numerose località della Lombardia, tra cui Milano, Novara e Bergamo, ma anche in altre città, come ad esempio, Genova. La scossa è stata registrata, come di consueto, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 11,53 con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 44.98, 9.23 ad una profondità di 32 km. Epicentro della scossa è stato il comune di Montalto Pavese.

Tutte le scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Al momento non risultano danni a persone o cose, anche se lo spavento è stato tanto secondo quanto testimoniato sui social network dai cittadini che vivono nell’area interessata. Subito dopo il sisma, infatti, in molti hanno scritto su Twitter o Facebook la propria testimonianza. Il terremoto è stato avvertito in diverse località della Lombardia, già duramente provata dall’epidemia di Coronavirus, ma anche in altre Regioni come ad esempio la Liguria.

Già nella mattinata di domenica 19 aprile la provincia di Pavia era stata interessata da una scossa di terremoto, la cui magnitudo era stata di 2.9 con epicentro a Brallo di Pregola. L’ipocentro, invece, era stato individuato a una profondità di 17 chilometri.

