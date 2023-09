Terremoto oggi giovedì 7 settembre 2023 in provincia di Napoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, giovedì 7 settembre 2023, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata intorno alle 19,45 presso i Campi Flegrei con magnitudo 3.8 e le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1470 ad una profondità di 2 km.

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima scossa è avvenuta alle 19,45, alla profondità di 1,7 chilometri, e al momento la magnitudo preliminare calcolata in automatico risulta maggiore di 3.

Diverse le testimonianze sui social di persone che hanno avvertito il sisma in particolar modo a Napoli, ma anche in altre zone della Campania.

Tra le testimonianze, anche quella del conduttore Marco Liorni che su Twitter ha scritto: “Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”.

#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma. — marco liorni (@marcoliorni) September 7, 2023

Scene di panico si sono registrate in diverse zone della città: in particolare, come riferisce Fanpage, al cinema TheSpace gli spettatori hanno abbandonato le sale cinematografiche.

Al momento, comunque, non risultano fortunatamente danni a persone o cose.

Notizia in aggiornamento