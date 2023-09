Terremoto oggi mercoledì 27 settembre 2023 in provincia di Napoli

Una forte scossa di terremoto (magnitudo 4.2 a 3km di profondità) nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato in piena notte migliaia di persone alle ore 3.35 del 27 settembre 2023. La scossa è stata avvertita in diverse zone della città di Napoli e in alcuni Comuni limitrofi.

Il sisma è stato avvertito anche nella zona collinare di Napoli: dal Vomero a Posillipo. Su Facebook decine di messaggi di persone impaurite che raccontano come siano state svegliate nel cuore della notte dal terremoto: “Botta forte in questo momento, sentita a Fuorigrotta, stanno suonando tutti gli allarmi delle case”.

Nel pomeriggio del 26 settembre è stato diffuso dall’INGV l’ultimo bollettino in ordine cronologico del monitoraggio effettuato nella zona dei Campi Flegrei: nel documento si legge che il bradisismo ai Campi Flegrei sta registrando un “possibile aumento velocità di sollevamento negli ultimi giorni”.

Alle 9:10 un nuovo #terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato nel Golfo di Pozzuoli, all’interno della caldera dei #CampiFlegrei. La scossa fa parte di un nuovo sciame sismico, l’ennesimo delle ultime settimane. I livelli sono ormai paragonabili alla crisi degli anni 80′ 🧵 pic.twitter.com/l1mKYavYg9 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 26, 2023

Si tratta dell’ennesima scossa nella zona dei Campi Flegrei. La localizzazione dei dati dei sismografi è stata individuata in prossimità del quartiere di Bagnoli, precisamente in via di Pozzuoli.

Al momento, comunque, non risultano fortunatamente danni a persone o cose.

Notizia in aggiornamento