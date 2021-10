Terremoto oggi Macerata 18 ottobre 2021: epicentro, magnitudo ed ultime notizie

TERREMOTO OGGI MACERATA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Macerata, nelle Marche, alle ore 14.54. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 2 chilometri ad Est da Visso, a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a in Abruzzo, in città come L’Aquila e Teramo. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Notizia in aggiornamento