Potrebbero interessarti

Terremoto oggi in Italia 2 novembre 2019: | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 1 novembre 2019: tutte le ultime scosse | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 31 ottobre 2019: scossa in provincia di Reggio Emilia | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 30 ottobre 2019: scossa in provincia di Messina | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi Reggio Calabria 29 ottobre 2019: falso allarme nello Stretto

Terremoto oggi in Italia 29 ottobre 2019: tutte le ultime scosse | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 28 ottobre 2019: scossa in provincia di Perugia | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 27 ottobre 2019: scossa in provincia di Reggio Emilia | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 26 ottobre 2019: scossa in provincia di Cosenza | Scosse in tempo reale