TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, domenica 21 giugno 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Terremoto al largo di Messina

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto al largo della costa Siciliana nord orientale, vicino Messina, alle ore 5,48 ad una profondità di 126 km.

Scosse al largo di Reggio Calabria

Due scosse sono state registrate nella notte al largo della costa calabra, vicino Reggio Calabria. La prima scossa (magnitudo 2,3) è avvenuta alle 3,27, la seconda (magnitudo 2,2) è stata registrata alle ore 4,01. Una terza scossa sempre in Calabria, ma al largo di Cosenza, è stata segnalata alle ore 6,45, con magnitudo 2.

Le scosse di ieri, sabato 20 giugno 2020

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

