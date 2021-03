Terremoto oggi | 18 marzo 2021 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, giovedì 18 marzo 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Scosse vicino alle Isole Eolie

Due scosse sono state registrate nella notte vicino alle Isole Eolie (Messina): una di magnitudo 2,1 alle 3,32 e una di magnitudo 2,2 subito dopo.

Forte scossa al largo dell’Algeria, avvertita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata all’1,04 (ora locale e italiana) davanti alla costa dell’Algeria. La scossa è stata avvertita anche in Italia. Diverse testimonianze sono arrivate da cittadini, in particolare dalla Sardegna e dalla Liguria. Non si registra comunque alcun danno.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 20 km da Bejaia. Poco dopo sono seguite due repliche di assestamento di magnitudo 5.2 e 4.7, afferma il Centro algerino di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica (Craag). Il terremoto ha scatenato il panico tra la popolazione ma “senza causare vittime né perdite materiali significative”, afferma la Protezione civile algerina in un comunicato.

Le scosse di ieri, mercoledì 17 marzo 2021

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

Potrebbero interessarti Terremoto oggi in Italia 17 marzo 2021: tutte le ultime scosse | Tempo reale Terremoto oggi in Italia 16 marzo 2021: tutte le ultime scosse | Tempo reale Terremoto oggi in Italia 15 marzo 2021: scossa in provincia di Macerata | Tempo reale