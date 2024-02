Terremoto oggi | 18 febbraio 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, domenica 18 febbraio 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 06,15 – Scossa in provincia di Parma

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona: 6 km NW Langhirano (PR) alle ore 06:15 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.6450, 10.2010 ad una profondità di 17 km.

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):