Terremoto oggi | 11 maggio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, lunedì 11 maggio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 05.03 – Forte scossa di terremoto a Roma, magnitudo 3.3 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 5 di questa mattina, 11 maggio 2020, a Roma. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.3 ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Il sisma ha avuto epicentro 5 km a sudovest di Fonte Nuova e 11 a nordest della Capitale. Al mommento non si rilevano danni a persone o cose, secondo quanto riferisce la Protezione Civile. Molta paura però tra i cittiadini, con numerose persone scese in strada e tante chiamate giunte ai centralini delle forze dell’ordine. Anche i social network sono stati presi d’assalto da messaggi di cittadini preoccupati per aver sentito la scossa. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i Comuni compresi entro 20 km dall’epicentro del terremoto delle 5:03 sono Fonte Nuova (a 5 km), Mentana (9), Monterotondo (10), Roma (11), Guidonia (13), Sant’Angelo Romano (14), Riano (15), Ciampino (18), Tivoli (18), Castelnuovo di Porto (19), Sacrofano (19), Palombara Sabina (19), Frascati (20), Formello (20) e Capena (20).

Ore 05,03 – Terremoto in provincia di Parma

Un sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, a una profondità di 10 chilometri.

Le scosse di ieri, domenica 10 maggio 2020

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

