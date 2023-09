Terremoto oggi Firenze: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI FIRENZE – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle ore 5.10 nella provincia di Firenze. Secondo quanto riporta l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze, ma anche in tutta la Toscana, in Emilia-Romagna e nelle Marche.

Al momento non si registrano particolari danni a cose o persone, ma si segnalano centinaia di persone scese in strada dopo il sisma e sono in corso le verifiche della Protezione Civile. “C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”, ha detto a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. In via precauzionale, oggi a Marradi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il presidente della Regione Eugenio Giani sui social: “Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture”.

Il sisma, secondo l’Ingv, è stato anticipato da una scossa di magnitudo 3.3 (alle ore 4,38) e seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

Problemi sulla rete ferroviaria: in particolare due linee sono state interrotte, la tratta da Pontassieve a Borgo San Lorenzo e fra Firenze e Vaglia in direzione Faenza. Inoltre la linea dell’Alta velocità è stata deviata sulla vecchia direttissima che transita da Prato.

“Non risultano danni importanti, c’è stata molta paura, con la gente in strada. Le verifiche continueranno per tutta la giornata, ma non ci risultano persone ferite né danni particolari”, ha confermato a Sky Tg24 il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

In Romagna i vigili del fuoco di Forlì stanno facendo controlli per crepe in alcune case, al momento non risultano persone coinvolte. Molte le chiamate alla sala operativa di cittadini spaventati. “Circa 300 le chiamate arrivate alla nostra centrale 112 di richiesta informazioni e paura, senza particolari criticità. Attivata la Protezione Civile per assistenza alla popolazione”, scrive su Facebook Giani. Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella raccomanda nelle prossime ore “cautela alla popolazione”.