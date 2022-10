Terremoto oggi Firenze: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI FIRENZE – Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 5,49 di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, in provincia di Firenze. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma è stato di magnitudo 3.4 ed è stato registrato con epicentro a 6 chilometri a Nord di Borgo San Lorenzo (in provincia di Firenze) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0110, 11.3850 ad una profondità di 8 chilometri. La Città Metropolitana informa che è in corso il monitoraggio della Sala si Protezione civile e che è stato attivato il Centro Intercomunale. Al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose.