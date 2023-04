Terremoto in provincia di Catania oggi venerdì 21 aprile 2023

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato nella Costa Catanese, in provincia di Catania, oggi, venerdì 21 aprile 2023.

Il sisma, registrato dall’Ingv alle ore 14,06 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5350, 15.1920 ad una profondità di 17 km, è stato avvertito in diverse zone della Sicilia, così come scrivono molti utenti su Twitter. Da Ragusa a Messina, da Caltagirone a Siracusa.

Al momento non risultano danni a persone o cose. Molti cittadini, per lo spavento, sono immediatamente scesi in strada. ”È stata una botta tremenda” ha scritto qualcuno su Twitter, mentre altri hanno manifestato il proprio spavento.