Terremoto oggi in Calabria: scossa registrata in provincia di Vibo Valentia

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 20 gennaio 2022, nella Costa Calabra sud occidentale, al largo delle coste di Vibo Valentia, con il sisma che è stato avvertito in diverse zone della Calabria: da Reggio a Catanzaro.

Secondo le prime informazioni fornite dall’Ingv, il terremoto è stato di magnitudo 4.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.818, 16.065 ad una profondità di 10 km.

Non sono registrati, al momento, danni a persone o cose. La scossa, come detto, è stata avvertita in diverse zone della Calabria. Subito dopo il terremoto, infatti, numerose persone hanno scritto sui social in cerca di informazioni.

Molte le testimonianze, da Cosena a Vibo Valentia, da Catanzaro a Reggio di Calabria sino a Lamezia Terme. Diverse persone, come testimoniato su Twitter, hanno abbandonato le proprie case per lo spavento ma, come detto in precedenza, la scossa non dovrebbe aver provocato danni a persone o cose.