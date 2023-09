Terremoto oggi Ancona: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI ANCONA – Una scossa di magnitudo è stata registrata questa mattina, 13 settembre 2023, nei pressi di Ancona. Il sisma di oggi è stato avvertimento nettamente dalla popolazione marchigiana. Si tratta di una scossa di magnitudo 4.1, secondo quanto riferisce l’Ingv, con epicentro in mare, non molto lontano dalla costa anconetana, e a una profondità di due chilometri. Il terremoto è avvenuto alle 10.38. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Diverse le testimonianze sui social di persone che hanno avvertito il sisma in particolar modo ad Ancona e provincia, ma anche in altre zone delle Marche, e che si sono fiondate specie su Twitter per testimoniare il forte boato e gli attimi di paura vissuti, per fortuna senza grosse conseguenze.