Terremoto oggi Calabria: magnitudo, epicentro. ultime notizie, Cosenza, 1 agosto 2024

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa sera, 1 agosto 2024, in Calabria, nel Cosentino. Secondo l’Ingv la magnitudo è stata di 5.0. L’epicentro del sisma è a Mandotoriccio, a 3 chilometri da Pietrapaola, a 21 chilometri di profondità. Ma la scossa è stata avvertita anche a Catanzaro e, fuori regione, a Brindisi, Taranto, Bari e Matera. Molti residenti e turisti che si trovavano nella zona dell’epicentro sono scesi per strada per sicurezza. I vigili del fuoco non hanno per ora ricevuto chiamate d’emergenza né effettuato interventi. E al momento non risultano danni.

La scossa è stata prolungata ed è stata avvertita in gran parte della Calabria e del Sud Italia, in particolare in Puglia. Tante le segnalazioni sui social. In alcune case il terremoto ha causato la caduta di oggetti e qualche piccolo danno. Per fortuna la scossa è stata molto profonda. Molti per precauzione hanno lasciato le proprie abitazioni. Il sisma è stato avvertito soprattutto negli edifici ai piani più alti. (Qui tutte le scosse di oggi)

“In questo momento sono in strada, qui a Cosenza la scossa è stata sentita in modo meno forte rispetto ad altre parti. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti, so che in altre zone fuori da Cosenza la gente è scesa in strada e si sono registrate situazioni di maggiore panico ma al momento non abbiamo notizie di situazioni allarmanti”. Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

“Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione. La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.