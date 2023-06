Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 4.2 avvertita nel Centro e Sud Italia

Poco dopo le 17 e 30 il Gargano e la provincia di Foggia sono stati sorpresi da una forte scossa di terremoto durata una decina di secondi. Dalle informazioni disponibili, la scossa sismica ha fatto registrare una magnitudo di 4,2 ed è localizzato sulla costa garganica.

Secondo le informazioni fornite dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto epicentro in mare, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1240, 15.7200, e ipocentro a una profondità di circa 35 chilometri. Il terremoto è stato registrato dai sismografi della sala Sismica INGV-Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 giugno, precisamente alle 17.33

La scossa di terremoto a Foggia di oggi pomeriggio è stata distintamente avvertita dalla popolazione in Puglia ma anche in altre regioni del centro sud come il vicino Molise ma anche in Abruzzo. Secondo varie testimonianze, la scossa è durata pochi secondi. L’epicentro dell’evento sismico infatti è in mare, a sud dell’Isola di Pianosa e a est del resto dell’arcipelago delle Isole Tremiti. Fortunatamente al momento non vengono segnalati danni a persone o cose e non si registrano danni a edifici dovuti al terremoto.

Diverse segnalazioni sono giunte da molti comuni del Promontorio (Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Carpino), dall’Alto Tavoliere (San Severo), Basso Tavoliere e Foggia. Seguono aggiornamenti.