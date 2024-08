Us Open 2024, a che ora gioca Sinner oggi e dove vedere in diretta tv e in streaming, 29 agosto

Oggi pomeriggio, 29 agosto 2024, Sinner va in campo per il secondo turno degli Us Open. L’azzurro affronta il giovane e talentuoso Alex Michelsen, già affrontato e battuto di recente a Cincinnati. Per Sinner una sfida importante dopo la vittoria contro McDonald all’esordio, arrivata dopo un brutto primo set. Sarà un super giovedì questo con sette italiani oggi impegnati a Flushing Meadows. Il match di Sinner contro Michelsen è previsto intorno alle 18 ora italiana di oggi. Tra gli uomini toccherà anche a Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci (entrambi in scena alle 17) e Flavio Cobolli. In campo femminile spazio a Jasmine Paolini che, dopo la rimonta contro Andreescu, affronterà l’ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova. Elisabetta Cocciaretto sarà opposta alla russa Pavlyuchenkova mentre Sara Errani giocherà contro l’americana Dolehide. Con Sinner dunque appuntamento oggi alle ore 18 sul campo centrale.

In tv

Sarà possibile seguire il match Sinner Michelsen valido per il secondo turno degli Us Open 2024 in chiaro su Supertennis, al tasto 64 del digitale terrestre, e in pay su Sky Sport Uno dalle ore 18.

Sinner Us Open oggi streaming live

Se non siete a casa potete seguire gli Us Open in streaming su Sky Go, Now e sulla piattaforma SuperTenniX.