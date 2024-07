Sorteggio calendario Serie A 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vederlo

Oggi, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 12 viene svelato il calendario della Serie A 2024-2025. Una nuova stagione di grande calcio sta per iniziare. Sarà sempre l’Inter, campione in carica, la squadra da battere? Il massimo campionato incomincerà il weekend del 17-18 agosto, mentre le ultime partite si giocheranno domenica 25 maggio 2025. In tutto 38 giornate avvincenti e ricche di gol. Il sorteggio del calendario della prossima serie A in programma oggi alle 12 avverrà presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming.

In tv

La stesura del calendario della Serie A 2024 2025 sarà seguito dai principali canali sportivi come Sky Sport 24.

Sorteggio calendario Serie A 2024-2025 streaming live

Il sorteggio, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, social e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”. Prevista la diretta anche sulla piattaforma DAZN. L’evento – informa una nota della Lega di Serie A – sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’ad Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, ad di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione. Ricordiamo che anche quest’anno tutta la Serie A sarà trasmessa da DAZN, mentre Sky trasmetterà tre partite a turno.

Le date

Ma quali sono le date del prossimo campionato di Serie A? L’inizio della stagione sarà nel weekend del 17-18 agosto, con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi prima della sosta per le Nazionali. Il campionato di serie A si concluderà il 25 maggio 2025. Sono quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre la Final Four di Supercoppa Italiana andranno in scena a gennaio 2025 in Arabia Saudita.