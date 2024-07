Sorteggio calendario Serie A 2024-2025 diretta LIVE: partite, date, orari, soste, nazionali, turni infrasettimanali, inizio, fine, andata e ritorno, tv, canale

CALENDARIO SERIE A DIRETTA LIVE – Si svolge oggi, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 12 il sorteggio del calendario della Serie A 2024-2025. Scopriremo gli abbinamenti e le partite del prossimo campionato, con l’Inter che parte da campione in carica. Noi di TPI seguiremo tutto live con una diretta testuale. Scoprite con noi le varie giornate del massimo campionato di calcio italiano.

DIRETTA

38 giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-H. Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

37 giornata

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

H. Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

36 giornata

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

35 giornata

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter- H. Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

34 giornata

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

H. Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

33 giornata

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-H. Verona

Torino-Udinese

32 giornata

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

31 giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-H. Verona

30 giornata

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

H. Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

29 giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese- H.Verona

Venezia-Napoli

28 giornata

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

27 giornata

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Napoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

26 giornata

Torino-Milan

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Venezia-Lazio

25 giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan- H. Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Napoli

24 giornata

Torino-Genoa

Empoli-Milan

Inter-Fiorentina

Como-Juventus

Cagliari-Parma

H. Verona-Atalanta

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Venezia-Roma

23 giornata

Milan-Inter

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Monza-H. Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

22 giornata

Lecce-Inter

Napoli-Juventus

Milan-Parma

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

21 giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

H. Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

20 giornata

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-H. Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

19 giornata

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

H. Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

18 giornata

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

17 giornata

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

16 giornata

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-H. Verona

Udinese-Napoli

15 giornata

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

H. Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

14 giornata

Bologna-Venezia

Cagliari-H. Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

13 giornata

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

H. Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

12 giornata

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-H. Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

11 giornata

Bologna-Lecce

Empoli-Como

H. Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

10 giornata

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-H. Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

9 giornata

Atalanta-H. Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

8 giornata

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

H. Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

7 giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

H. Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

6 giornata

Bologna-Atalanta

Como-H. Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

5 giornata

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

H.Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

4 giornata

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-H. Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

3 giornata

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-H. Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

2 giornata

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

H. Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

1 giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

H. Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

Sorteggio calendario Serie A 2024-2025: i criteri

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi. Atalanta e Como giocheranno le prime 3 partite in trasferta per poter completare i lavori dei rispettivi stadi. Per lo stesso motivo il Venezia giocherà fuori le prime due. La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita a gennaio: Inter-Atalanta e Juventus-Milan le semifinali. Le gare di campionato rinviate le quattro formazioni le recupereranno il 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, il 5, 12, 19 e 26 febbraio 2025.

Le date

Ma quali sono le date del prossimo campionato di Serie A? L’inizio della stagione sarà nel weekend del 17-18 agosto, con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi prima della sosta per le Nazionali. Il campionato di serie A si concluderà il 25 maggio 2025. Sono quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre la Final Four di Supercoppa Italiana andranno in scena a gennaio 2025 in Arabia Saudita.

prima sosta: 2-10 settembre 2024

seconda sosta: 7-15 ottobre 2024

terza sosta: 11-19 novembre 2024

quarta sosta: 17-25 marzo 2025

Sorteggio calendario Serie A 2024 2025: le squadre

Ma quali sono le 20 squadre della Serie A 2024-2025? Si riparte con l’Inter con lo scudetto sul petto e tante squadre pronte a dare battaglia.

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Torino

Udinese

Venezia

Verona

Streaming e tv

Dove vedere il sorteggio dei calendari della Serie A 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 4 luglio 2024, alle ore 12 presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Il sorteggio, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, social e sito internet), su Dazn e su “Radio Tv Serie A con RDS”. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’ad Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, ad di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.