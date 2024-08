Sorteggi Europa League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio del girone

Questo pomeriggio, 30 agosto 2024, alle ore 13 vanno in scena i sorteggi del girone di Europa League 2024 2025. Tante le novità a partire da questa edizione. Ci sarà un girone unico a 36 squadre, come anche in Champions. Due le italiane squalificate: Roma e Lazio. Ma dove vedere il sorteggio del girone di Europa League 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questo pomeriggio, 30 agosto 2024, alle ore 13 da Montecarlo con diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200). Non è prevista la diretta in chiaro, visto che da quest’anno Sky trasmette l’Europa League in esclusiva assoluta.

Sorteggi Europa League 2024 2025 streaming live

Se non siete a casa potete seguire i sorteggi di Europa League 2024 2025 in diretta streaming su Sky Go e NOW, ma anche sul sito e il canale YouTube dell’Uefa e di Sky Sport.

Il calendario e le date

Girone unico: prima giornata 25-26 settembre 2024; seconda giornata 3 ottobre 2024; terza giornata 24 ottobre 2024; quarta giornata 7 novembre 2024; quinta giornata 28 novembre 2024; sesta giornata 12 dicembre 2024; settima giornata 23 gennaio 2025; ottava giornata 30 gennaio 2025

Play-off del turno a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 21 maggio 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao (Spagna)