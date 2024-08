Sorteggi Europa League 2024 2025: le squadre, le fasce e gli accoppiamenti del girone, diretta live

Parte la nuova Europa League 2024 2025, che come per la Champions sarà completamente rinnovata rispetto al passato. Appuntamento questo pomeriggio, 30 agosto 2024, alle ore 13 con il sorteggio del girone. Non ci saranno più infatti tanti gironi diversi ma un unico girone da 36 squadre. Due le italiane presenti: Roma e Lazio, inserite in prima fascia. Scopriamo insieme tutti gli accoppiamenti e le squadre, le novità e il regolamento con gli aggiornamenti in tempo reale:

Le avversarie della LAZIO:

In casa: Porto, Real Sociedad, Ludogorets, Nizza

In trasferta: Ajax, Braga, Dinamo Kiev, Twente

Le avversarie della ROMA:

In casa: Eintracht Francoforte, Braga, Dinamo Kiev, Athletic Bilbao

In trasferta: Tottenham, Az Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Elfsborg

La Roma di De Rossi affronterà l’Eintracht Francoforte in casa, il Tottenham in trasferta, il Braga in casa, l’Az Alkmaar in trasferta, la Dinamo Kiev in casa, St. Gillois in trasferta, l’Athletic Bilbao in casa e l’Elfsborg in trasferta. La Lazio di Marco Baroni giocherà con il Porto, la Real Sociedad, il Ludogorets e il Nizza in casa, e con l’Ajax, il Braga, la Dinamo Kiex e il Twente in trasferta. Dinamo Kiev e Braga avversari comuni di Roma e Lazio.

Inizia il sorteggio di Europa League: scopri con noi le avversarie di Roma e Lazio

Le novità e il regolamento

Non più otto gironi da quattro squadre ma un girone unico per le 36 squadre qualificate, tra cui Roma e Lazio. All’interno di questo girone, ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), due per ogni fascia (quindi chi è in prima fascia giocherà comunque contro due squadre di prima fascia, chi è in seconda fascia giocherà comunque contro due squadre di seconda fascia e così via).

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere “ripescate” in Conference League. Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.

Il sorteggio di Europa League 2024 2025 in programma oggi non avverrà più con la classica estrazione delle palline ma sarà computerizzato. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche poi per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Sorteggi Europa League 2024 2025: le squadre qualificate e le fasce

Le fasce – stabilite dal ranking Uefa –serviranno relativamente visto che, dovendo ogni squadra affrontare due squadre di ogni fascia, ci saranno supersfide sin dalla fase iniziale. Vediamo quali sono le 36 qualificate e le fasce.

Fascia 1: ROMA, LAZIO, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham e Slavia Praga

Fascia 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

Fascia 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmo.

Fascia 4: Nizza, Athletic Bilbao, Anderlecht, Hoffenheim, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS Riga e Elfsborg.

Il calendario

1^ giornata : 25-26 settembre 2024

: 25-26 settembre 2024 2^ giornata: 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 3^ giornata: 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 4^ giornata : 7 novembre 2024

: 7 novembre 2024 5^ giornata: 28 novembre 2024

28 novembre 2024 6^ giornata : 12 dicembre 2024

: 12 dicembre 2024 7^ giornata : 23 gennaio 2025

: 23 gennaio 2025 8^ giornata: 30 gennaio 2025

30 gennaio 2025 Playoff : 13 febbraio 2025 (andata) e 20 febbraio 2025 (ritorno)

: 13 febbraio 2025 (andata) e 20 febbraio 2025 (ritorno) Ottavi di finale: 6 marzo 2025 (andata) e 13 marzo 2025 (ritorno)

6 marzo 2025 (andata) e 13 marzo 2025 (ritorno) Quarti di finale : 10 aprile 2025 (andata) e 17 aprile 2025 (ritorno)

: 10 aprile 2025 (andata) e 17 aprile 2025 (ritorno) Semifinali : 1 maggio 2025 (andata) e 8 maggio 2025 (ritorno)

: 1 maggio 2025 (andata) e 8 maggio 2025 (ritorno) Finale: 21 maggio 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao (Spagna)

Streaming e tv

Dove vedere il sorteggio di Europa League 2024 2025 del girone? Appuntamento oggi, 30 agosto 2024, alle ore 13 in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200). Anche in streaming su Sky Go e NOW, ma anche sul sito e il canale YouTube dell’Uefa e di Sky Sport.