A che ora inizia il sorteggio del girone dell’Europa League 2024 2025: l’orario dei sorteggi

A che ora iniziano i sorteggi dell’Europa League 2024 2025 in programma oggi, 30 agosto 2024? Appuntamento questo pomeriggio, 30 agosto, alle ore 13 da Montecarlo. In tutto ci saranno 36 squadre, suddivise in un unico girone. Due le italiane squadre: Roma e Lazio.

All’interno di questo girone, ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), due per ogni fascia (quindi chi è in prima fascia giocherà comunque contro due squadre di prima fascia, chi è in seconda fascia giocherà comunque contro due squadre di seconda fascia e così via).

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere “ripescate” in Conference League. Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.

Il sorteggio di Europa League 2024 2025 in programma oggi non avverrà più con la classica estrazione delle palline ma sarà computerizzato. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche poi per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia, ma dove vedere il sorteggio di Europa League 2024 2025 del girone? Appuntamento oggi, 30 agosto 2024, alle ore 13 in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200). Anche in streaming su Sky Go e NOW, ma anche sul sito e il canale YouTube dell’Uefa.