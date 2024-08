Sorteggi Champions League 2024 2025: le squadre, le fasce e gli accoppiamenti del girone, diretta live

Parte la nuova Super Champions League. Alle ore 18 di oggi, 29 agosto 2024, inizia la nuova Champions League 2024 2025 tutta rinnovata, con il sorteggio del girone unico che prende il posto dei vari gironi da quattro squadre a cui eravamo abituati. Una vera e propria rivoluzione che porterà ad avere 36 squadre invece di 32 e più match per i singoli team. Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Le fasce vengono determinate in base al punteggio nel ranking Uefa. Cinque le italiane: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna. Ma vediamo insieme in diretta il sorteggio della Champions League 2024 2025 con gli aggiornamenti in tempo reale:

In aggiornamento

Le novità e il regolamento

Ad accedere alla nuova Champions sono le 10 vincitrici dei primi 10 campionati nel ranking, oltre alle squadre che popolano la top 4 dei primi campionati nel ranking. Quattro squadre dall’Inghilterra, quattro dalla Spagna, cinque dall’Italia, cinque dalla Germania, tre dalla Francia e due dall’Olanda. L’Italia e la Germania hanno avuto una squadra in più grazie al miglior coefficiente UEFA nell’ultima stagione, mentre si aggiungono alla lista Benfica e Shakhtar (le squadre col miglior ranking individuale) che vanno direttamente alla fase a gironi senza passare dai preliminari grazie a Atalanta e Real Madrid. Bergamaschi e madrileni hanno vinto rispettivamente Europa League e Champions, lasciando così questi due posti aggiuntivi.

Come detto saranno cinque le italiane in gioco, un record: in virtù del ranking UEFA e della vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, oltre alla Dea ci saranno Bologna, Inter, Juventus e Milan. Il sorteggio avviene oggi, 29 agosto 2024, alle ore 18. Non sarà più come in passato effettuato estraendo le palline ma sarà computerizzato.

In tutto quindi 36 squadre (invece di 32) e un unico girone (invece di 8). Alla fine le prime 8 saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Dalla 9a alla 25esima si giocherà una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale (chi perde va in Europa League), mentre le ultime 8 saranno eliminate direttamente.

Ma contro chi si gioca? Contro chi si gioca verrà determinato dal sorteggio e delle fasce di appartenenza che saranno ancora decisive. Ogni squadra giocherà 8 partite nella prima fase della stagione (4 in casa e 4 in trasferta), contro due squadre per ogni fascia. E, come dicevamo, le prime otto della classifica avanzeranno agli ottavi di finale.

Sorteggi Champions 2024 2025: le fasce e le squadre

Come detto le squadre che prendono parte alla nuova Champions diventano 36, suddivise in quattro fasce in base al ranking Uefa.

In prima fascia ci sono Inter, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

In seconda troviamo Atalanta, Juventus, Milan, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk.

In terza abbiamo Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lilla, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

In quarta ci sono Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

Il calendario

1^ giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 2^ giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 3^ giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 4^ giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 5^ giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 6^ giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 7^ giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 8^ giornata: 29 gennaio 2025

Playoff : 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno)

: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno) Ottavi di finale : 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno)

: 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno) Quarti di finale : 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno)

: 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno) Semifinali : 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno)

: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno) Finale: 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco

Streaming e tv

Dove vedere i sorteggi del girone di Champions League 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento questo pomeriggio, 29 agosto 2024, a partire dalle ore 18 su Sky Sport 24 (canale 200) e in chiaro su Tv8. Anche in streaming su Sky Go e NOW, ma anche Amazon Prime Video e il sito e il canale YouTube dell’Uefa, il sito e la pagina Facebook di Sky Sport.