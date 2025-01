Sinner Zverev streaming, orario e diretta tv: dove vedere la finale degli Australian Open 2025, canale, in chiaro

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, va in scena la finale degli Australian Open 2025 con protagonista Jannik Sinner, che affronta Alexander Zverev. Per il nostro tennista la possibilità di conquistare lo Slam australiano per il secondo anno consecutivo. Jannik Sinner e Alex Zverev si sono affrontati in sei occasioni, con il tedesco in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti. L’ultima sfida, però, sorride al giocatore azzurro, in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati qualche mese fa. Una finale da non perdere in diretta da Melbourne oggi, 26 gennaio, alle ore 9.30 italiane. Ecco tutte le informazioni, su dove vedere in tv e in streaming e a che ora il match.

In tv e orario

La finale tra Jannik Sinner e Alex Zverev degli Australian Open 2025 va in scena oggi, 26 gennaio, alle ore 9.30 italiane. Per l’occasione il match viene trasmesso In chiaro sul Nove, al tasto 9 del digitale terrestre. In semifinale Sinner ha battuto Shelton, mentre Zverev ha vinto contro Djokovic che si è ritirato dopo un set. Il torneo è trasmesso in modalità pay dai canali Eurosport, disponibili su Sky e Dazn.

Sinner Zverev streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match di Sinner agli Australian Open 2025 anche in streaming tramite Eurosport Player, DAZN, Sky Go, NOW, Discovery+, sul sito del Nove e Timvision.