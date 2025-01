Sinner Shelton streaming, orario e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Australian Open 2025

Oggi, venerdì 24 gennaio 2025, il nostro Jannik Sinner affronta Ben Shelton, numero 20 del ranking Atp, nella semifinale degli Australian Open 2025. Ai quarti di finale il numero uno al mondo si è imposto su Alex De Minaur con il netto punteggio di 6-3 6-2 6-1. Il vicnitore affronterà in finale il vincitore dell’altra semifinale tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il match tra Sinner e Shelton, valido per la semifinale degli Australian Open, andrà in scena venerdì 24 gennaio sulla Rod Laver Arena dalle ore 9:30 italiane. Ecco tutte le informazioni, su dove vedere in tv e in streaming e a che ora il match.

In tv e orario

Il match Sinner de Minaur è in programma oggi, 24 gennaio 2025, alle ore 9.30 italiane per la semifinale degli Australian Open. Sono cinque i precedenti tra Sinner e Shelton, con il numero uno del mondo avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. Il torneo è trasmesso in esclusiva dai canali Eurosport, disponibili su Sky e Dazn.

Sinner Shelton streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match di Sinner agli Australian Open 2025 anche in streaming tramite Eurosport Player, DAZN, Sky Go, NOW, Discovery+ e Timvision.