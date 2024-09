Sinner Paul streaming, orario e diretta tv: dove vedere gli ottavi degli Us Open

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale e affronta oggi, nella notte italiana tra lunedì e martedì, l’americano Tommy Paul, n. 14 al mondo e reduce dalla vittoria contro in quattro set contro il canadese Gabriel Diallo. Nel terzo turno l’azzurro ha battuto agevolmente O’Connell. Il bilancio nei precedenti tra Sinner e Paul è 2-1 per l’azzurro. Ma dove vedere Sinner Paul in diretta tv e in streaming e a che ora? Ecco tutte le informazioni.

In tv e orario

L’appuntamento con gli ottavi di finale degli Us Open 2024 per Sinner è nella notte tra il 2 e 3 settembre 2024, intorno alle 2.30-3 di notte ora italiana. Gli appassionati dovranno dunque mettere in conto di fare le ore piccole. La gara si disputerà sul campo Arthur Ashe (seconda sfida in programma dopo il match femminile tra Swiatek e Samsonova). Sarà possibile seguire Sinner Paul in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Sinner Paul streaming live