Sinner Draper streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Us Open, orario, a che ora

Questa sera, 6 settembre 2024, alle ore 21 va in scena la semifinale degli Us Open 2024 tra Jannik Sinner e il britannico Jack Draper. Il tennista azzurro è dunque a caccia di un’altra finale Slam. Per Sinner si tratta della prima semifinale agli Us Open. Ma qual è l’orario e dove vedere in tv e in streaming il match Sinner Draper? La partita inizierà a un orario molto comodo per gli appassionati italiani, alle ore 21. Non dovremo quindi fare le ore piccole. Vediamo le informazioni sul canale tv e la diretta streaming.

In tv e orario

L’appuntamento con la semifinale degli Us Open 2024 per Sinner contro Draper è alle 21 italiane di oggi, 6 settembre 2024. Appuntamento in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Sinner Draper streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match Sinner Draper in diretta streaming su NOW e su Sky Go, o sulla piattaforma SuperTenniX.