Sinner de Minaur streaming, orario e diretta tv: dove vedere i quarti degli Australian Open 2025

Questa mattina, 22 gennaio 2025, alle ore 9.30 italiane il nostro Jannik Sinner scende in campo agli Australian Open per il match dei quarti di finale contro il beniamino di casa Alex de Minaur. Sinner nel match precedente ha battuto Rune, ma ha fatto preoccupare i fan per un malore. Chi avrà la meglio affronterà al prossimo turno uno fra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. Ecco dove vedere in tv e in streaming e a che ora Sinner de Minaur agli Australian Open 2025.

In tv e orario

Il match Sinner de Minaur è in programma oggi, 22 gennaio 2025, alle ore 9.30 italiane per i quarti di finale degli Australian Open. Favoritissimo l’azzurro che ha vinto tutti i nove precedenti incontri, nei quali ha perso solamente un set. Il torneo è trasmesso in esclusiva dai canali Eurosport, disponibili su Sky e Dazn.

Sinner de Minaur streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match di Sinner agli Australian Open 2025 anche in streaming tramite Eurosport Player, DAZN, Sky Go, NOW, Discovery+ e Timvision.