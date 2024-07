Sinner Berrettini streaming, orario e diretta tv: dove vedere il match a Wimbledon, a che ora, canale

Dove vedere, a che ora (orario) e su canale in diretta tv e in streaming il match tra Sinner e Berrettini, valido per il secondo turno del torneo di Wimbledon? Il derby italiano va in scena oggi, 3 luglio 2024, sul campo centrale del torneo di tennis più noto al mondo, dove il programma si apre alle 13.30 locali (14.30 italiane). I due azzurri saranno protagonisti nel tardo pomeriggio, probabilmente non prima delle 18. Entrambi gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo una vittoria in 4 set al primo turno. Sinner e Berrettini si ritrovano da avversari per la seconda volta in carriera: l’unico confronto diretto, nel 2023 sul cemento di Toronto, è stato vinto da Sinner in 2 set. Vediamo ora dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento con Sinner Berrettini nel pomeriggio di oggi, 3 luglio 2024, non prima delle 18. Si tratta infatti del terzo match in programma sul centrale di Wimbledon, con le partite che inizieranno alle 14.30. Appuntamento in diretta esclusiva, come tutto il torneo, su Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la trasmissione in chiaro. Sky copre il torneo di tennis più prestigioso con ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K.

Sinner Berrettini streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match tra Sinner e Berrettini a Wimbledon oggi pomeriggio in streaming su Sky Go o su NOW.