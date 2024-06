Sinner-Alcaraz streaming e diretta tv: dove vedere e a che ora la semifinale del Roland Garros, orario, durata, quando inizia, canale

Questo pomeriggio, 7 giugno 2024, alle ore 14.30 circa, si scrive la storia del tennis italiano. Il prossimo numero uno al mondo, Jannik Sinner, sfida nella semifinale del Roland Garros Carlos Alcaraz. Due mesi dopo la vittoria dello spagnolo sull’azzurro a Indian Wells, gli amici e rivali si ritroveranno di fronte e in palio ci sarà la prima finale a Parigi per entrambi. Dove vedere Sinner Alcaraz in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire il match tra Sinner e Alcaraz, semifinale del Roland Garros 2024, questo pomeriggio, 7 giugno 2024, alle ore 14.30 con diretta sul canale Eurosport (210 di Sky e su Dazn), dal campo Philippe Chatrier di Parigi. Non è prevista la diretta in chiaro.

Sinner-Alcaraz streaming live

Potete seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, Dazn, Now e per gli abbonati a Eurosport.

I precedenti