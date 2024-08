Addio a una leggenda del wrestling: è morto a 63 anni “Sid Vicious”

Lutto nel mondo del wrestling: è morto a 63 anni Sidney Eudy, conosciuto sul ring con tanti pseudonimi tra cui Sid Justice, Sycho Sid ma soprattutto Sid Vicious.

Ne dà notizia il figlio Gunnar sul suo profilo Facebook: “Mio padre se n’è andato dopo aver combattuto il cancro per diversi anni. Era un uomo forte, gentile e amorevole, ci mancherà tanto. Apprezziamo i vostri pensieri e le vostre preghiere mentre piangiamo questa perdita. I dettagli per un servizio commemorativo saranno presto condivisi. Grazie per il vostro supporto”.

Sid Viciuos, il cui nome era ispirato al bassista dei Sex Pistols, è stato uno dei “cattivi” storici del wrestling anni Novanta. Sette volte campione del mondo in tre federazioni differenti, ha dato vita ad alcuni dei match più spettacolari nella storia del wrestling combattendo con avversari del calibro di Hulk Hogan, Shawn Michaels e Bret Hart.

La federazione mondiale di wrestling lo ha ricordato definendolo “uno dei più imponenti e terrificanti lottatori della sua generazione”.