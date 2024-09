La spettacolare intervista a Rigivan Ganeshamoorthy

È diventata virale sul web la spettacolare intervista a Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi, gara nella quale ha anche stabilito il nuovo record del mondo.

Il ragazzo ha colpito tutti per la sua simpatia e la sua spontaneità, entrando subito nel cuore degli italiani. Subito dopo il trionfo, infatti, ai microfoni della Rai ha dichiarato: “Che devo dì? Dedico la vittoria a mia madre, a mia sorella, alla Roma, ar decimo municipio, al mio vicino che mi è venuto a trovare e mi ha regalato la bandiera. L’amicizia è la cosa più bella che c’è, pure più di una medaglia. Domani se vedemo”.

Poi con grande autoironia ha aggiunto: “Se mi piace questo mondo? Sì, anche se ci sono troppi disabili”.

“Che devo di’? Dedico la vittoria a mia madre, a Roma, ar decimo municipio. Domani se vedemo. Questo è per tutta la nazione italiana e per i disabili a casa” Rigivan Ganeshamoorthy vince l’oro superando il record per 3 volte e regalandoci l’intervista più bella e divertente pic.twitter.com/hW2ssuTFsw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 1, 2024

Chi è Rigivan Ganeshamoorthy

Nato a Roma nel 1999 da genitori dello Sri Lanka, Rigivan Ganeshamoorthy a 18 anni ha scoperto di essere affetto dalla sindrome di Guillain-Barré.

In seguito a una caduta, viene ricoverato all’Ospedale Santa Lucia di Roma dove inizia, per caso, a giocare a basket in carrozzina.

“Il basket era troppo faticoso per me. Poi, mentre lavoravo in officina, ho deciso di provare con l’atletica e mi sono subito appassionato ai lanci” ha affermato.

Oltre alla medaglia d’oro, Ganeshamoorthy ha stabilito il nuovo record del mondo, migliorato per tre volte nel corso della stessa gara.

L’atleta, infatti, al secondo lancio ha fatto atterrare il disco a 25,48 metri. Successivamente ha migliorato il record lanciando a 25,80 metri, mentre al quinto lancio ha ulteriormente ritoccato il record con un lacio di 27,06 metri.