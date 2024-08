Il pronipote di Papa Francesco gioca in Serie D: “In campo mi chiedono la benedizione”

Avere un parente a dir poco speciale. Felipe Bergoglio è un calciatore della nostra Serie D ed è soprattutto il pronipote di Papa Francesco. Il giovane gioca attualmente nello Sporting Club Trestina, squadra che milita nel girone E del campionato di Serie D.

Un cognome, il suo, che non passa certo inosservato. Il ragazzo infatti è il pronipote di Papa Bergoglio. Intervistato da La Nazione, il calciatore classe 2004, difensore, ha raccontato: “I miei compagni di squadra spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano… Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome”.

“Mio nonno Jorge Bergoglio è il cugino diretto del Papa – aggiunge Felipe spiegando il legame di parentela con il Pontefice -; si chiama proprio come il Santo Padre e quando venne nominato il 13 marzo 2013, tanti in quel periodo pensarono che fosse appunto mio nonno. Non avevo ancora dieci anni ma ricordo bene quei momenti di festa in casa. Io e mia sorella contiamo nei prossimi mesi di raggiungere Roma e conoscerlo di persona: non vedo l’ora, sono sicuro che sarà una grande emozione. Mio padre mi ha detto che papa Francesco spesso si informa della nostra famiglia, vuole sapere tutto. Chiaramente quando lui era in Argentina le nostre città erano lontane quindi nel tempo ci siamo persi di vista ma, di fatto, il legame, come ricordano spesso i miei genitori, c’è sempre stato”.