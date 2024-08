Parigi 2024, Mattarella invita al Quirinale anche gli sportivi arrivati quarti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di invitare al Quirinale anche gli atleti che alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono arrivati quarti.

Si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sensibilità del presidente della Repubblica e il messaggio che il Capo dello Stato vuole mandare in linea con quello che dovrebbe essere lo spirito olimpico.

Sergio Mattarella, che ieri ha chiamato il presidente del Coni Giovanni Malagò per complimentarsi per la conquista dell’oro da parte delle ragazze della pallavolo, riceverà gli atleti per la riconsegna del tricolore il 23 settembre alle ore 11 al Quirinale.

L’Italia, che a Parigi 2024 ha conquistato 40 medaglie, eguagliando così il record di Tokyo ma conquistando rispetto alla precedente edizione due ori in più, detiene anche il record di quarti posti conquistati nella manifestazione olimpica: ben 25.

Tra gli atleti che dunque saranno presenti al Quirinale, quindi, anche la nazionale maschile di pallavolo, Benedetta Pilato, Stefano Sottile e molti altri ancora, oltre, ovviamente, agli sportivi che a Parigi 2024 sono saliti sul podio regalando all’Italia un’altra grande Olimpiade da protagonisti.