Gregorio Paltrinieri potrebbe ritirarsi. Lo dice lui stesso, intervistato dalla Rai al termine della 10 km di nuoto libero nelle acque della Senna. La sua ultima gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe quindi coincidere con la sua ultima gara in carriera.

“Non so se questa è stata la mia ultima gara, lo scopriremo più avanti”, dice il nuotatore carpigiano. “Adesso ho assolutamente bisogno di fermarmi, negli ultimi tre anni ho sofferto tanto. Dovrò prendere una decisione”.

Parole che colgono di sorpresa gli appassionati. “Adesso potrebbe succedere di tutto”, ribadisce Paltrinieri, 29 anni, primo e finora unico nuotatore italiano nella storia capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi consecutive.

Greg parla forse anche sull’onda dell’amarezza per l’esito della gara di oggi, che lo ha visto chiudere in nona posizione dopo essere stato per ampi tratti terzo.

“Oggi è stata una gara complicata”, scuote la testa parlando con la Rai. “Non mi è entrata mai la nuotata, forse lo scarico per le gare in vasca mi ha tolto qualcosa. Il problema principale però è stato nuotare a favore di corrente, non riuscivo a trovare la tecnica giusta. Una situazione che negli ultimi anni non mi è mai capitata”.

“Non ho mai trovato continuità e quando il gruppo di testa ha fatto l’ultimo strappo non sono riuscito a rimanere agganciato”, spiega Paltrinieri. “Mi dispiace perché era una gara su cui puntavo tanto. Le gare di fondo sono una diversa dall’altra, oggi i primi erano irraggiungibili e gli faccio i complimenti”.

Il campione azzurro si dice poi dispiaciuto per l’altro italiano in gara, Domenico Acerenza, che ha mancato il bronzo per pochi centimetri, beffato allo sprint finale dall’ungherese David Betlehem.

“Mi dispiace per Domenico, che non ha niente in meno dei vincitori”, dice Paltrinieri. “La mia Olimpiade nel complesso rimane positiva, certo qui mi attendevo un risultato diverso. La scelta di nuotare in vasca e all’aperto espone a questi rischi, ma è un percorso che mi sono scelto e comunque sono s0ddisfatto. Ora ho bisogno di una pausa di qualche mese”.

