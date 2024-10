Perché Vinicius e il Real Madrid assenti alla cerimonia del Pallone d’Oro 2024? Cosa è successo

Perché Vinicius e il Real Madrid hanno boicottato la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 in programma stasera, 28 ottobre? Il campione brasiliano e la delegazione del suo club, il più titolato al mondo, hanno deciso di non partire alla volta di Parigi (sede della cerimonia) dopo una fuga di notizie che vedrebbe come vincitore del premio il centrocampista del Manchester City, Rodri. Niente pallone d’Oro dunque per Vinicius, inizialmente considerato tra i favoriti per la consegna del trofeo.

Una forma di boicottaggio che trova sponda anche nelle ricostruzioni dei media spagnoli che raccontano del nervosismo e dello sdegno del club madrileno nei confronti dell’organizzazione. In via del tutto provocatoria, il Real Madrid ha lasciato filtrare che se i criteri si assegnazione del prestigioso riconoscimento non sono appannaggio di Vinicius allora dovrebbero esserlo per Dani Carvajal. “Poiché così non è stato, è ovvio che il Pallone d’Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non viene rispettato”, più o meno il messaggio dal quartier generale.

Il riferimento al difensore non è casuale, alla luce di alcuni punti di contatto con il rivale che milita in Premier League: sia perché gravemente infortunato come Rodri, sia perché vincitori dei recenti Europei oltre alla Champions (il madrileno nell’ultima edizione, quello del City due anni fa contro l’Inter).

Il clamoroso dietrofront

Il Real Madrid ha deciso di boicottare la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2024 all’ultimo secondo. Non appena il club ha avuto la “certezza” della soffiata che gli era stata fatta (trofeo a Rodri) ha cancellato il viaggio inizialmente programmato per salutare l’incoronazione del sudamericano: l’aereo sarebbe dovuto partire alle 15:00 dallo scalo dell’aeroporto Adolfo Suárez de Barajas ma è stato annullato nell’immediata vigilia dell’imbarco. Una cinquantina di persone sono quindi state avvertite e fermate in tempo. Tra queste anche il tecnico Carlo Ancelotti.

Intanto Rodri è già a Parigi dove è stato avvistato in stampelle. Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola è atterrato nella capitale francese intorno alle 14 e stasera, salvo ulteriori colpi di scena, ritirerà il suo primo Pallone d’Oro.