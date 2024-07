Palio di Siena 2 luglio 2024, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2024 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 2 luglio 2024? La carriera in Piazza del Campo è stata rinviata a causa del maltempo.

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 2 luglio 2024? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 2 luglio le Contrade hanno corso:

Giraffa

Nicchio

Onda

Valdimontone

Pantera

Bruco

Leocorno

Lupa

Civetta

Oca

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quand o quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario.

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 2 luglio 2024, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Giovanni Gasparro. Una Vergine che avvolge con il suo manto azzurro la città e i ricami dorati che evocano il divino. L’oro che evoca la divinità benedice le contrade e, particolare di quest’anno, c’è il riferimento agli ottanta anni dalla Liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio del 1944. Di seguito l’immagine: