Palio di Siena 2 luglio 2024: gli ospiti Vip attesi in Piazza del Campo

Quali sono gli ospiti vip che assisteranno al Palio di Siena del 2 luglio 2024 direttamente da Piazza del Campo? Come ogni anno saranno tanti i personaggi del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo che saranno presenti a Siena per assistere al Palio. Fra gli ospiti che hanno dato conferma al Comune ci saranno: l’ambasciatore degli Stati Uniti Jack Markell; il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti; il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli; il direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse; l’onorevole Giovanni Donzelli; il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano; l’ambasciatore della Croazia, Jasen Mesic; l’ambasciatore di Spagna, Miguel Angel Fernandez Palacios; il sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini; l’ambasciatore alla Presidenza del consiglio, Marcello Apicella; il direttore Ippica del Masaf, Remo Chiodi; lo scrittore indiano Amitav Ghosh. Non è poi da escludere la presenza di altri ospiti vip sulle terrazze e agli eventi correlati al Palio.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti vip del Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2024, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 2 luglio 2024 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.