Palio di Siena 2 luglio 2024, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2024? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2024? La sorte ha baciato le contrade di Pantera, Onda, Valdimontone e Oca a cui sono andati i cavalli con almeno una carriera alle spalle anche se nessuna vittoria. Di seguito le 10 contrade con i rispettivi cavalli:

Valdimontone: Ungaros

Oca: Veranu

Onda: Tabacco

Pantera: Viso d’angelo

Lupa: Zenios

Leocorno: Ares Elce

Civetta: Criptha

Nicchio: Akida

Bruco: Brivido Sardo

Giraffa: Ardeglina

Ma veniamo ai fantini. Ungaros, che la sorte ha assegnato al Valdimontone, sarà montato da Jonatan Bartoletti detto ‘Scompiglio’ che proprio nel rione dei Servi vinse la sua seconda carriera nell’agosto del 2012. Giovanni Atzeni, detto ‘Tittia’, monterà invece Veranu, cavallo dell’Oca. Per lui all’attivo ci sono già tre palii: il primo nel luglio 2007, il secondo nel luglio 2011, il terzo nel luglio 2013. Carlo Sanna formerà invece l’accoppiata con Tabacco nell’Onda. ‘Brigante’ in Malborghetto aveva vinto il suo primo palio nell’agosto del 2017.

Viso d’angelo, nella Pantera, sarà invece montato da Enrico Bruschelli detto ‘Bellocchio’. Ecco quindi i cavalli esordienti: su Zenios nella Lupa va Andrea Coghe, mentre su Ares Elce nel Leocorno tocca a Sebastiano Murtas. Nella Civetta Federico Guglielmi va a montare Criptha, nel Nicchio su Akida ci sarà Elias Mannucci. Spazio anche a due fantini che fino a questo momento non hanno mai corso il Palio. Nel Bruco c’e’ Mattia Chiavassa, che va a montare Brivido Sardo. Nella Giraffa su Ardeglina c’è Gabriele Puligheddu.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2024 (Madonna di Provenzano), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 2 luglio 2024 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.