Myriam Silla asfalta Vannacci: “Non so cosa ha detto e non mi interessa, io ho una medaglia al collo” | VIDEO

Myriam Silla asfalta Vannacci: “Non so cosa ha detto e non mi interessa”

Myriam Silla, una delle protagoniste della vittoria della nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dà la migliore risposta possibile a Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare della Lega che ha nuovamente parlato dei “tratti somatici” di Paola Egonu.

Vannacci, infatti, subito dopo la vittoria della medaglia d’oro da parte delle ragazze dell’Italvolley aveva affermato: “Non ho mai messo in dubbio che Paola Egonu sia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi”.

Myriam Silla, tornata oggi in Italia insieme al resto della squadra, interpellata sull’argomento ha così risposto: “Non so neanche che cosa ha detto, mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, ma io non so neanche cos’ha detto e sinceramente non mi interessa. Io ho questa al collo (si riferisce alla medaglia d’oro ndr) e ne vado fiera quindi ciao”.