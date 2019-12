Mondiale per Club streaming e tv: dove vedere la partita in diretta

MONDIALE PER CLUB STREAMING TV – Ci siamo: il mondiale per club è entrato nel vivo. Mercoledì 18 dicembre 2019 i campioni d’Europa del Liverpool scenderanno in campo per affrontare i Campioni del Nord-Centro America, Monterrey, gara valida per le semifinali della competizione che si sta giocando in Qatar. Il giorno prima (martedì) toccherà invece all’altra semifinale Flamengo-Al Hilal.

Sulla carta dovrebbero essere due sfide molto sbilanciate, gli inglesi e i brasiliani sono i grandi favoriti della vigilia e dovrebbero avere vita facile dandosi poi l’appuntamento per la finale di sabato 21 dicembre, ma attenzione alle sorprese…

Dove vedere le partite del Mondiale per Club in diretta tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Mondiale per Club: dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte le partite del Mondiale per club vanno in onda in diretta tv in chiaro, gratis, su Canale 20. Sarà possibile seguire le sfide anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play e sul sito sportmediaset.

Ma qual è il calendario completo della competizione? Di seguito il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle semifinali del Mondiale per Club 2019 di calcio:

MARTEDÌ 17 DICEMBRE:

Ore 18,30: Flamengo-Al Hilal

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE:

Ore 18,30: Liverpool-Monterrey

SABATO 21 DICEMBRE:

Ore 18,30: Finale Mondiale per Club 2019

