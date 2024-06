Monaco Energy Boat Challenge allo Yacht Club de Monaco: il futuro della nautica sostenibile

Tutto pronto per l’undicesima edizione della Monaco Energy Boat Challenge, in programma dal 1 al 6 luglio presso lo Yacht Club de Monaco, sotto la guida del presidente, il principe Alberto II. Questa competizione, rivolta a studenti universitari, mira a dimostrare l’efficienza della propulsione alternativa e l’innovazione nella progettazione degli scafi. “L’impegno della nuova generazione è fondamentale per affrontare le questioni ambientali”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM. L’evento punta a zero emissioni per la mobilità sull’acqua e vede la partecipazione di oltre 50 imbarcazioni. Più di 700 studenti di oltre 40 università, provenienti da 25 Paesi, hanno lavorato tutto l’anno ai loro progetti per presentarsi nel Principato.

Le classi di competizione

Energy Class : Per la prima volta, i concorrenti possono aggiungere foil ai loro prototipi. Tra i 18 equipaggi, spiccano gli inglesi della Cambridge University Riviera Racing con il loro catamarano a idrogeno e i francesi di Tameo Ensta/Monaco Marine del Politecnico di Paris con un progetto ispirato al sistema di propulsione differenziale.

: Per la prima volta, i concorrenti possono aggiungere foil ai loro prototipi. Tra i 18 equipaggi, spiccano gli inglesi della Cambridge University Riviera Racing con il loro catamarano a idrogeno e i francesi di Tameo Ensta/Monaco Marine del Politecnico di Paris con un progetto ispirato al sistema di propulsione differenziale. Solar Class : Con 13 team partecipanti, tra cui gli spagnoli della Clean Energy Ship Uvigo dell’Universidade de Vigo, che presentano uno scafo unico simile a un catamarano con un potenziale di velocità impressionante.

: Con 13 team partecipanti, tra cui gli spagnoli della Clean Energy Ship Uvigo dell’Universidade de Vigo, che presentano uno scafo unico simile a un catamarano con un potenziale di velocità impressionante. Open Sea Class: Riservata alle imbarcazioni già in commercio o pronte per il mercato. Tra i 15 team iscritti, ci sono Deep Silence di Sialia Yachts e due imbarcazioni a idrogeno, Madblue Marine P-01 e Inocel-Poséidon, che saranno rifornite di idrogeno il 5 luglio da Natpower. Sarà presente anche il Tridente, una nuova day boat elettrica ad alte prestazioni sviluppata in collaborazione con Vita.

Sostenitori e opportunità

L’evento, supportato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore, ha attirato l’attenzione di importanti nomi del settore come Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group, Azimut/Benetti Group, Sanlorenzo e Lürssen. Per i giovani concorrenti, il Job Forum offre opportunità di lavoro e stage, con oltre 80 interviste condotte nella scorsa edizione.

Collaborazioni e premi

Quest’anno, YCM collabora con IEMA (International Electric Marine Association) per organizzare il primo incontro annuale al Monaco Energy Boat Challenge. L’evento comprende sfide di motonautica come test di manovrabilità, prove in mare, record di velocità e l’YCM E-Boat Rally. Gli studenti partecipano anche ai Tech Talks quotidiani per scambiare conoscenze e esperienze.

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco lancia il Sustainable Yachting Technology Award: un premio di 25.000 euro per la migliore soluzione tecnologica in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. Il vincitore, annunciato il 6 luglio, avrà l’opportunità di presentare i progressi del proprio progetto al Monaco Energy Boat Challenge per tre anni a partire dal 2025.